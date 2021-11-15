«Тещин язик» на перевал Німчич, Буковина

Так у світі повелося, що «тещиними язиками» в народі називають місця, де серпантини викручуються на «мертву петлю». Мертву, бо на дорожніх стовбах маяки траурних вінків – у таких місцях аварії чергуються із важкими аваріями.

Дорожники час від часу «прикушують язики», згладжують гострі кути, але такі місця на дорогах виникають не від доброго життя.

Якщо петель на дорозі кілька, сусідню часом називають «кумовою».

Традиція прозиватися на дороги «тьощиним язиком» залишилася у нас із совєтської культури. Google знаходить в’язанку язиків за поребриком в горах Бурятії-Калмикії. В Європі такі дороги також є атракцією, звуться от Transfăgărășan, а «язиками» обзивають карколомні – не дороги, а оглядові точки, найвідоміша з яких «Язик троля» в Норвегії.

Трансфагараш, Румунія. Фото з Вікі.

«Язик Троля», Новегія. Фото з Вікі

Неліцензійні версії «язиків» пропонує до Вашої уваги також туристичний кляштор «Тепле Поділля» на півдні Тернопілля:

«язик Криля», Надсеретщина. Фото автора і його малого

«Чоловіки бурхливо реагують на «тещин язик», який зловісно звисає зі стелі» –

з опису відвідин тернопільської печери Кришталева у прикарпатський пресі.

«Тещин» – не язик, а зуб, є і в печері Млинки. Поруч нього – т.зв. «трунва спелеолога».

в печерах Поділля. Фото автора

Маленький, але «тещин», язик на дорогах Тернопільщини – на Т-0903 між Сатановом та Гримайловом, де вона перевалюється через товтровий кряж Медоборів. Буквально недавно цю дорогу ґанц-ново відрехтували, бо раніше до Сатанова справді була «дорога в пекло»:

Тернопільський “тещин язик” між Вікном та Красним. Красне –до речі, батьківщина Христі Мохнацької, підкорительки Джумулунґми. Фото автора

В національному парку «Бузький Гард», на річці Мертвовод, в Актівському каньйоні, а точніше в малому Арбузинському каньйоні, є скеля, а в ній гніздо, в гнізді яйце, а в ній Тещин зуб.

«Тещин язик» – камінь в Арбузинському каньйоні. Десь поруч час збирати каміння «Сковорідка» та «Кам’яний Мішок». Фото з Вікі

В Запоріжжі їх два – невловимої казкової краси балка (тому і фото не є, що все одно невловимої), і шляхопровід, де 29 серпня 2021 сталася залізнична аварія, злетіло 4 вантажних вагони:

Запорізький. фото з focus.ua

Тьощин язик – мікрорайон міста Дніпро.

фото з сайту dp.informator.ua

Проїзд «Тещин язик» – в Луцьку, може названий так тому, що поруч – управління державної судової адміністрації?:

Луцький. Фото з www.volynnews.com

Тещин язик №2 в Україні – в Криму:

він же Інкерманський серпантин під Севастополем.

№1 – під Кам’янцем Подільському в Гуменцях. В Карпатах водії завжди на стрьомі, бо то ж гори, а Хмельниччина – «рівнина», хоча тут насправді мікрогори Подільські товтри, тому тут регулярні аварії: до ремонту – і після нього:

під Кам’янцем-Подільським. Фото з kh.ridna.ua

В горах Карпатах лише у Вікі зазначено більше 30-и перевалів, круті небезпечні повороти є на кожному з них, але найбільш відомий, саме як «Тещин язик» – Синевирський (Міжгірський) перевал між Міжгір’ям і с.Синевир, на Закарпатті:

Синевирський перевал. Фото з Вікі

«Тещин язик» на спуску з від Буковецького перевалу на Гуцульщині – з Верховинського боку. Фото Captain dzembronia

Бажаємо тому читачу, який підкорив матеріал до самісінького кінця, поменше «тещиних зубів і язиків» на життєвому шляху!

Над Вижницею. Фото автора.

автор – Андрій Мельничук