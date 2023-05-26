В «Армії відновлення» на Тернопільщині – більше двох сотень безробітних

Жителі Тернопільщини, як і весь народ України, допомагають наблизити перемогу над загарбниками усіма можливими силами: донатять захисникам, допомагають переселенцям, печуть хліб і печиво, готують звичайну та дегідровану їжу, виготовляють спецодяг, речі, пристрої, що стають у нагоді воїнам та багато ін. Ті краяни, хто має роботу – чесно працюють, аби своїми податками підтримати державу. А ті, хто залишився без роботи – активно долучаються до «Армії відновлення» – суспільно корисних робіт,які запроваджуються державою під час воєнного стану, мають оборонний характер, до робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

З 29.03.2023 по 2 5 .0 5 .2023 укладено 58 відповідних договорів на 231 робоче місце. До виконання суспільно корисних робіт у громадах області вже залучено 218 зареєстрованих безробітних. Згідно з угодами вони виконують роботи з упорядкування та утримання в належному стані укриттів, здійснюють супровід і догляд за учасниками бойових дій в медзакладах, надають допомогу сім’ям військових, плетуть маскувальні сітки, виконують ряд інших робіт.

Для безробітного вигідна участь у суспільно корисних роботах, бо:

– зберігається статус безробітного на весь період їх виконання;

– це легальна робота, адже з учасниками таких робіт укладаються строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ;

– він отримує заробітну плату (не нижче мінімальної (6700 грн)),

– набуває страхового стажу,

– має соціальний захист і гарантії.

До слова, вже прийнято 28 розпоряджень про організацію та проведення суспільно корисних робіт у Тернопільській області , якими визначаються види робіт, переліки підприємств, об’єктів, посад і вимог до працівників; а також джерело фінансування робіт, кількість осіб, які будуть залучені та терміни виконання.

У переліку робіт також є: надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку, розвантаження гуманітарної допомоги, ремонтно-відновлювальні роботи та ін.

Громаді вигідно організовувати суспільно корисні роботи, адже у разі залучення до них зареєстрованих безробітних оплата їх праці здійснюється за кошти Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості ; за телефоном “гарячої лінії” Тернопільського обласного центру зайнятості 0635765756; в Telegram: @DCZ19_Ternopil ( https://t.me/DCZ19_Ternopil ) .