Понад 100 тернополян хочуть посадити іменне дерево

У Тернополі завершився перший етап акції «Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево», під час якого було подано понад 100 заявок на висадження дерев.

Про акцію повідомляє Тернопільська міськрада.

Містяни активно підтримали ініціативу, спрямовану на озеленення міста та допомогу українським захисникам. Усі зібрані кошти будуть використані для підтримки Збройних сил України, зокрема на закупівлю безпілотних літальних апаратів для військових на передовій.

Учасники акції змогли обрати локації для висадження дерев у різних куточках міста, обираючи саджанці висотою 2-2,5 метри. Види дерев підібрані з урахуванням озеленення конкретних вулиць.

«За кілька днів акції надійшло багато заявок від тернополян. Це показує, як наша громада об’єднується заради спільної мети. Кожне посаджене дерево — це не тільки озеленення, а й конкретна допомога нашим захисникам. Дякую всім, хто долучився», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Прийом заявок в акції на підтримку ЗСУ тривав до 15 вересня. Метою акції «Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево» є залучення громади до підтримки Збройних Сил України через висадження іменних дерев. Кожен охочий може зробити добровільний внесок на закупівлю дронів для ЗСУ та висадити дерево зі своєю іменною табличкою.

Про день та час висадження учасникам повідомлять додатково, повідомляє Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.