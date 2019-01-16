Велика кількість прочан зустріли Старий Новий рік у Зарваниці

Кілька тисяч паломників прибули 13-14 січня до Зарваниці, щоб просити Божого благословення на Новий рік, а також привітати з іменинами намісника МДЦ Зарваниця архиєпископа і митрополита Василія (Семенюка). Адже саме у ці дні Церква святкує празники св. Василія Великого, Новий рік за юліанським церковним календарем та Обрізання Господнє, – повідомляє прес-служба духовного центру.

Ввечері, 13 січня, у Соборі Зарваницької Матері Божої відбулася Архиєрейська Свята Літургія, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) спільно з єпархом Бучацьким Димитрієм (Григораком), Єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівським Теодором (Мартинюком) та багатьма священнослужителями.

Також цього дня митрополит Василій нагородив правом носіння золотого хреста двох священиків Зарваницького деканату: о. Павла Магаса та о. Віталія Бухту, за ревне служіння для Божої слави та добра нашої Церкви.

Після Богослужіння митрополит подякував усім вірним, які прибули до святого місця, щоб з молитвою та колядою зустріли Старий Новий рік та закликав усилено молитися за мир та спокій у нашій державі.

На завершення святкування семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого вітали усіх прочан святковим дійством – Маланкою.