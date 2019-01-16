Історія в камені: 10 величних замків Тернопільщини

Справжньою скарбницею для шанувальників замкового туризму є Тернопільська область. Саме тут можна відшукати більше 30 збережених середньовічних замків і замкових руїн різного ступеня збереження – більше, ніж в будь-якій іншій області України.

Деякі з них входять до складу Національного заповідника “Замки Тернопілля”, інші поки що залишаються без належного нагляду, але в кожному можна доторкнутися до історії, насолодитися красивими краєвидами і почути таємничі легенди. Про те, в якому із замків зупинялися Тарас Шевченко і Оноре де Бальзак, в якому колодязі можуть зберігатися скарби, а де й досі живуть люди, читайте в матеріалі Zruchno.Travel

1. Збаразький замок

Візитівка міста Збараж та справжня архітектурна перлина Тернопільщини – Збаразький замок. Побудований він був у 1626-1631 роках за проектом відомого італійського архітектора Вінченцо Скамоцці. Протягом століть замок слугував резиденцією литовським князям і польським шляхтичам та чудово зберігся до наших днів. Окрім двоповерхового палацу в ренесансному стилі, оточеного казематовими валами з бастіонами, збереглися в’їзна вежа та облоговий колодязь завглибшки 70 метрів. Історія замку непроста: в один час він витримав семиденну облогу військ Богдана Хмельницького, в інший – був захоплений гайдамаками, а ще пізніше магнати Потоцькі перетворили військову твердиню в палацову садибу. Відвідували замок такі відомі діячі, як гетьман Іван Мазепа і цар Петро I. У 1994 році Збаразький замок отримав статус історико-архітектурного заповідника, а пізніше став “штаб-квартирою” Національного заповідника “Замки Тернопілля”. На початку травня в рамках відкриття туристичного сезону щороку проходить Свято Збаразького замку з лицарськими турнірами.

Вхідний квиток у замок – 40 гривень для дорослих, 25 гривень для студентів, 15 гривень для школярів, екскурсія – 100 гривень (для групи до 10 осіб)

Де: Тернопільська область, місто Збараж, вулиця Богдана Хмельницького

Фото: wikipedia.org/Vimoculars

2. Палац Вишневецьких

Розкішний палацово-парковий комплекс, відомий як Волинський Версаль, розташований на мальовничих берегах річки Горинь в селищі Вишнівець. Над спорудою замку працювали українські, польські та французькі архітектори протягом 30 років. Кілька століть він слугував родовим гніздом могутнього роду князів Вишневецьких. Перший поверх палацу прикрашав 80-метровий дзеркальний зал, який є точною копією дзеркального залу Версаля, а до річки від замку спускалися три каскади красивих садів. Після Вишневецьких маєток перейшов до Мнішеків, які перетворили палац у магнатську резиденцію в стилі пізнього рококо з великою картинною галереєю. У різні періоди тут бували такі відомі особистості, як Тарас Шевченко, Петро I, Іван Мазепа, Оноре де Бальзак. Саме Бальзак під час одного зі своїх приїздів назвав палац малим Версалем. З 2005 року палацово-парковий комплекс став частиною Національного заповідника “Замки Тернопілля”, а влітку 2018 року тут відкрили відреставрований Дзеркальний зал.

Вхідний квиток на територію комплексу – 30 гривень для дорослих, 25 гривень для студентів та 15 гривень для школярів, екскурсія – 100 гривень (для групи до 10 осіб).

Де: Тернопільська область, Збаразький район, селище Вишнівець, вулиця Замкова, 5

Фото: decentralization.gov.ua

3. Кременецький замок

Кам’яні руїни, розташовані на горі Бона у Кременці, колись були неприступною фортецею. Виник замок на місці давньоруського городища ще в XII столітті, в XV був укріплений оборонними стінами. Розквіт фортеці пов’язаний з ім’ям неаполітанської принцеси Бони, відомої надзвичайною жорстокістю. Коли вона була дружиною польського короля, отримала замок в подарунок і зміцнила його. Крім самого палацу, на замковому дворі розміщувалися казарми, пороховий льох, облоговий колодязь. Зруйнований палац був під час штурму козацьким загоном в 1648 році. До наших днів збереглися лише частина оборонних стін і квадратна башта з арковими готичними воротами. З замком пов’язано чимало легенд, одна з яких говорить про скарби королеви Бони, заховані на дні закинутого колодязя.

Вхідний квиток на замкову гору – від 10 гривень для дорослих, від 5 гривень для студентів, від 2 гривень для дітей.

Де: Тернопільська область, місто Кременець

Фото: Wikiwand

Подорожуючи по Тернопільській області, зупинитися недалеко від Кременецького замку можна в готелі “Reikartz Почаїв”. Розташований він у невеликому місті Почаїв, поруч із головною православною святинею Західної України – Свято-Успенською Почаївською лаврою. Готель поєднує вдале розташування, приємні ціни і високу якість. До послуг гостей номери різних категорій, можлива організація екскурсій. Вартість стандартного двомісного номера – від 772 гривень.

4. Бережанський замок

Ще одні руїни оборонного замку можна знайти в місті Бережани. Ця колись неприступна фортеця є одним із кращих зразків української оборонної архітектури епохи ренесансу. Споруджена резиденція була італійськими та українськими майстрами. Крім замкових руїн, на території знаходиться Троїцький костел з двома каплицями. Також серед зелених насаджень замкового двору можна побачити мініатюрний макет фортеці в тому вигляді, який вона повинна мати після реконструкції. З 2002 року комплекс споруд Бережан, у тому числі й замок, отримав статус державного історико-архітектурного заповідника. Серед нечисленних експозицій на території замку можна побачити транспортні засоби, які свідчать про еволюцію розвитку транспорту, починаючи з селянського возу й до автомобіля часів Другої світової війни…

Вхід на територію замку – 15 гривень для дорослих, 5 гривень для дітей.

Де: Тернопільська область, місто Бережани, вулиця Франка

Фото: weloveua.com

5. Бучацький замок

У центрі невеликого міста Бучач, на високому пагорбі височіють руїни Бучацького замку. Перші згадки про фортецю датуються XIV століттям. Спочатку він слугував резиденцією князів Бучацьких, а на початку XVII століття перейшов у володіння Потоцьких. За свою довгу історію замок витримав чимало штурмів і облог, неодноразово руйнувався і відбудовувався заново. У 1648 році фортецю намагалося захопити козацьке військо, ще пізніше невдало облягали татари. Тільки в 1672 році турецька армія змогла захопити місто, і замок був зруйнований. З XIX століття він остаточно втратив своє оборонне значення і практично повністю був розібраний на будматеріали. До наших днів збереглися лише фрагменти стін колишнього палацу, оборонна стіна з бійницями і східна бастея. Бонусом для туристів є красивий краєвид, що відкривається з замкового пагорба.

Вхід на територію

Де: Тернопільська область, місто Бучач, вулиця Замкова

Фото: denied.org.ua

Приїхавши в Бучач самостійно, зупинитися можна в готельно-ресторанному комплексі “Мандри”. До послуг гостей затишні номери різних категорій. Вартість стандартного двомісного номера 300 гривень.

6. Язловецький замок

Перші згадки про один із найстаріших замків Тернопільщини, відомий як “Ключ Поділля”, належать до XIV сторіччя. На момент зведення його власниками були українські магнати Бучацькі-Язловецькі. Свого часу замок був найважливішою фортифікаційною спорудою східної частини Речі Посполитої. Фортеця була зведена в місці, оточеному звивистою річкою, що було ще однією перевагою під час безлічі невдалих облог. Потрапити всередину можна було тільки через підвісний міст. Однак в 1975 році фортеця втратила свою оборонну міць і була взята турками. На території замку був побудований житловий палац із садом, в якому пізніше розмістився монастир Сестер Непорочниць, який діє і зараз. Черниці гостинно приймають паломників і звичайних туристів – при монастирі є трапезна і кімнати для приїжджих. Оборонною частиною замку завідує заповідник “Замки Тернопілля”, вхід у внутрішні приміщення обмежений.

Вхід безкоштовний

Де: Тернопільська область, Бучацький район, село Язловець

Фото: lookmytrips.com

Приїхавши в Язловець на екскурсію, зупинитися можна в базі відпочинку “Над Стрипою”, розташованій на території Національного природного парку “Дністровський каньйон”. До послуг гостей пропонуються затишні номери в корпусах бази, колоритні будиночки в етностилі та будиночки на колесах. Вартість стандартного двомісного номера – 350 гривень. На території також є їдальня, де можна замовити комплексне харчування.

7. Скалатський замок

Непогано зберігся Скалатський замок, що був закладений в 1630 році. Це була споруда оборонного типу, що призначалася для захисту кордонів Речі Посполитої від нападів турків і татар. Зовні комплекс оточували шестиметрові стіни завтовшки до двох метрів, а по кутах височіли п’ятиповерхові вежі з бійницями. Постраждав замок під час Визвольної війни, а після польсько-турецької війни фортеця зовсім втратила оборонне значення. У XVIII столітті Скалатський замок відродився як парадна магнатська резиденція, в цей самий час був побудований двоповерховий палацовий комплекс. До наших днів збереглися кутові вежі та частина оборонних стін. Заповідник “Замки Тернопільщини” відкрив у двох баштах музейну експозицію, де можна побачити середньовічну зброю і дерев’яні скульптури.

Вхід в замок – 15 гривень для дорослих, 8 гривень для дітей і студентів, екскурсія – 60 гривень.

Де: Тернопільська область, Підволочиський район, місто Скалат

Фото: vokrugsveta.ua

8. Теребовлянський замок

Руїни замку заховані за верхівками дерев на горі в північно-західній частині Теребовлі. Перші згадки про замок датуються IX-X століттями, коли Теребовлею володів князь Василько Ростиславич. За свою довгу історію фортеця пережила безліч турецьких набігів і штурмів. Під час останньої татарської облоги в 1687 році замок був спалений і після цього не відновлювався. Після останньої перебудови в 1631 році фортеця набула неправильної форми, вона складалася з трьох веж, оборонних стін, ровів і валів. Руїни цих веж і стін потрапили під охорону заповідника “Замки Тернопілля”. Найкраще збереглася овальна вежа, з якої відкривається гарний краєвид на Теребовлю. У решті стін замку можна побачити пам’ятні таблички з іменами меценатів.

Вхід на територію – 15 гривень для дорослих, 8 гривень для дітей і студентів, екскурсія – 60 гривень.

Де: Тернопільська область, місто Теребовля, вулиця Підзамче

Фото: tic.terebovlia.info

Прогулятися навколо руїн замку можна самостійно, а можна замовити цікаву екскурсію в Туристично-інформаційному центрі Теребовлі. Тут також можна дізнатися про головні визначні пам’ятки міста, замовити творчий майстер-клас або навіть орендувати велосипед. Окрім екскурсій до Теребовлянського замку, туристам пропонують цікаві та не менш захопливі екскурсійні прогулянки Теребовлею і з виїздом за місто до знаменитого Плебанівського віадука. Вартість екскурсії до Теребовлянського замку – 150 гривень (для групи до 9 осіб).

Подорожуючи Тернопільщиною, зупинитися поруч із Теребовлею можна в готельно-туристичному комплексі “Орися”. Гостям пропонуються сучасні номери, обладнані всією необхідною технікою. Вартість стандартного номера для двох – від 400 гривень.

9. Микулинецький замок

Замок у Микулинцях був закладений ще в 1550 році та слугував оборонною твердинею князів Сенявських. Кілька разів замок перебудовували і розширювали, в різні часи його власниками були Любомирські, Мнішеки, Потоцькі. За довгу історію він також переживав облоги та війни, в XIX столітті в його стінах працювала суконна фабрика. З чотирьох кутових веж до нашого часу збереглося дві, також у внутрішньому дворі збереглася частина господарських і житлових будівель. Але найцікавіше в замку те, що до сьогоднішнього дня він є житловим середньовічним замком, – єдиним в Україні. На початку XX століття замок належав графині Юзефі Рей, тоді в ньому оселилася її служниця. Сьогодні власницею житлових приміщень залишається сім’я дочки служниці. Хоча об’єкт перебуває у віданні заповідника “Замки Тернопілля”, потрапити на замковий двір без дозволу мешканців не можна.

Вхід на територію обмежений

Де: Тернопільська область, Теребовлянський район, селище Микулинці, вулиця Галицька

Фото: wikipedia.org

10. Чортківський замок

Руїни колись могутнього замку знаходяться біля підніжжя Вигнанської гори в Чорткові. Побудований він був у 1610 році на місці дерев’яної фортеці і мав вигляд п’ятигранного зміцнення з вежами по кутах, всередині знаходився розкішний палац та господарські споруди. Через невдале стратегічне положення замок неодноразово руйнувався і захоплювався. За довгі роки існування твердиня змінила чимало господарів, в різні часи замком володіли поляки, українці, турки та австрійці. У XIX столітті представники роду Потоцьких намагалися реставрувати споруду, деякий час вона перебувала у власності ордена сестер-кармеліток, але в підсумку так і залишилася незаселеною і занепала. У XX столітті приміщення замку використовувалися як склад. Наразі Чортківський замок є частиною Національного заповідника “Замки Тернопілля”, який зараз займається розчищенням підземель.

Вхід безкоштовний

Де: Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Замкова

Фото: Chortkiv.city

На в’їзді в Чортків розташований готельно-ресторанний комплекс “Гетьман”, який привітно приймає всіх гостей міста. До послуг гостей сучасні затишні номери, ресторан і сауна. Вартість двомісного стандартного номера – 700 гривень.

Гуляючи по Чорткову, обов’язково варто відвідати колоритний музей-їдальню “Пан Чартковський”. Ресторан є своєрідною візитівкою міста, кожен його зал присвячений певній темі, що знайомить з історією Чорткова.