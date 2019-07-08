У Тернополі перед судом постав неодноразово судимий: у 34 роки – вже вдесяте на лаві підсудних

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду відмовила у задоволенні апеляційної скарги захисника обвинуваченого Олега Т. на вирок Чортківського районного суду від 21 березня 2019 року, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

Цим вироком неодноразово судимого Олега Т. визнано винним за ч.2 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж) вчинене повторно) та засуджено до 5 років 2 місяців позбавлення волі. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавленням волі.

Як встановлено судом, 34-річний обвинувачений, маючи не зняту та не погашену в законному порядку судимість, на шлях виправлення та перевиховання не став, а вчинив новий умисний злочин.

1 червня 2018 року під вечір перебуваючи неподалік магазину “Все для вас” м. Чортків він зірвав із потерпілого золотий ланцюжок із підвіскою загальною вартістю понад 28 тис. 500 грн.

У судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав та розповів, що ланцюжок згодом повернув, а от підвіску під час втечі загубив.

У поданій апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив пом’якшити покарання, призначивши Олегу Т. 5 років позбавлення волі. Врешті вирок залишити без змін. Прокурор із поданою апеляцією не погодився і просив вирок суду першої інстанції залишити без змін.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши доводи обвинуваченого та його захисника, думку прокурора, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення і підстав для його скасування немає, а тому апеляційну скаргу захисника Олега Т. слід залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін.

Варто наголосити, що розгляд апеляційної скарги Олега Т. проходив у режимі відеоконференції, оскільки обвинувачений відбуває у слідчому ізоляторі м. Чортків.