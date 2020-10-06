Віктор Овчарук: «Лікування та реабілітація захисників України – це наш обов’язок» (відео)

З ініціативи Віктора Овчарука та за сприяння Тернопільської обласної ради у 2015 році у Більче-Золотецькій лікарні створили відділення для реабілітації учасників бойових дій та їх родин.

– Маємо усвідомити, що лікування та реабілітація захисників української держави – це наш обов’язок. Нашою командою було прийнято рішення, що саме Більче-Золотецька лікарня є найбільш сприятлива, аби ми могли створити там комфортні умови для лікування та реабілітації учасників АТО/ООС, – зазначив Віктор Овчарук. – Ми далі зі своєю командою будемо докладати максимум зусиль та продовжувати роботу у цьому напрямку. Ті люди, які ризикують своїм життям і захищають українську змелю, мають постійно відчувати нашу підтримку.

Упродовж останніх чотирьох-п’яти років в Більче-Золотецьку лікарню реабілітації, що у Борщівському районі, було виділено більше 30 млн грн. з обласного бюджету. За ці кошти у медзакладі побудовано нову систему очисних споруд, відкрито нове відділення водолікарні, відкрито відділення СІПАП-терапії, побудувано і встановлено нову екологічну систему енергозбереження – сонячні панелі. Окрім цього, щороку виділяли більше 300 тис. на харчування та медикаменти учасників АТО/ООС.

– Ми дуже задоволені кількістю та якістю проведення усіх процедур, а також ставленням персоналу. Приємно, що є такі люди як Віктор Вікторович. Він дбає про реабілітацію людей, які пройшли бойові дії, а це для нас дуже важливо, – каже учасник бойових дій Олег Дерун.