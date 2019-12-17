Віктор Овчарук: «Техногенна катастрофа на Чорнобильській АЕС назавжди залишиться в історії України трагічною сторінкою»

У суботу, 14 грудня, у Тернополі вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Так, біля пам’ятника «Жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань» представники влади та громадськості, військовослужбовці та рятівники віддали шану тим, хто ціною власного життя ліквідовував наслідки найбільшої техногенної катастрофи.

Священики та громада спільно помолилися за загиблими ліквідаторами та хвилиною мовчання вшанували всіх, чиє життя забрав смертоносний атом.

– Минають роки та не гоїться і боляче ятрить чорнобильська рана. Техногенна катастрофа на Чорнобильській АЕС назавжди залишиться в історії України трагічною сторінкою, – зазначив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. – Та, водночас, є вона і яскравим прикладом самопожертви та героїзму тих, хто протягом семи місяців, ризикуючи власним здоров’ям та життям ліквідовував наслідки аварії. Майже сто тисяч наших співгромадян здійснили крок в епіцентр пекельного вогню, щоб врятувати інших. Серед них були і мешканці Тернопілля. Усвідомлюючи всю складність ситуації, нехтуючи власною безпекою, Ви ступили назустріч невидимому та не менш від цього страшному лиху, щоб зберегти життя мільйонів людей. Низький уклін ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції! Ви – справжні герої. На жаль, щороку ліквідаторів аварії меншає – невидимий атом підкосив здоров’я практично кожного. Схилімо голови перед їхньою мужністю. Нехай не згасає світла пам’ять про тих, хто відійшов у Вічність. Згадаймо їх щирими молитвами.

Присутні поклали квіти до пам’ятника жертв Чорнобільської аварії та до барельєфа ліквідатора-чорнобильця, командира пожежного батальйону, Почесного громадянина м.Тернопіль Леоніда Кудринського.

Також у суботу відбулася зустріч з представниками обласної організації „Союз Чорнобиль України”, де були обговорені важливі питання соціального захисту постраждалих від аварії на ЧАЕС. Участь у спілкуванні взяли Віктор Овчарук, депутат обласної ради, директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський, голова та керівники структурних підрозділів ОДА, представники обласного управління Пенсійного фонду, державної виконавчої служби, секретаріату Уповноваженого Європейського суду з прав людини.