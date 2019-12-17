Чортківчани власноруч створювали подарунки для дітей-сиріт

Напередодні зимових свят, серед усієї метушні обов’язково знайдеться хвилина для творчості. У суботу та неділю, 14-15 грудня, за ініціативи міської ради у Чорткові пройшов черговий майстер-клас для усіх охочих.

Цими вихідними креативні та творчі чортківчани мали змогу власноруч оздобити екосумки. Два дні поспіль у кафе «Presto» та «Pan Chartkovski» і дорослі, і малі жителі міста розфарбовували полотняні торбинки.

Учасники майстер-класу могли вибрати запропоновані трафарети та відбити на сумці певний малюнок, або ж створити шедевр на свій смак. Хоч виробів і було безліч, проте кожен виходив особливим та неповторним. Усі розмальовані торбинки у подальшому стануть подарунком для дітей-сиріт та діток з інвалідністю.