14:13 | 24.07.2023
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Вночі на Тернопільщині у кювет «злетів»автомобіль, а в лікарні опинились двоє людей

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 липня на автодорозі поблизу с. Лядське Монастириської територіальної громади. Орієнтовно о 23.30 годин водій автомобіля «Opel Astra» не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу в кювет.

Внаслідок аварії травмувався сам 24-річний водій автомобіля та його 20-річний пасажир, обоє жителі сусіднього с. Лазарівка.

Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Монастириську міську лікарню.

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