Вночі на Тернопільщині у кювет «злетів»автомобіль, а в лікарні опинились двоє людей
Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 липня на автодорозі поблизу с. Лядське Монастириської територіальної громади. Орієнтовно о 23.30 годин водій автомобіля «Opel Astra» не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу в кювет.
Внаслідок аварії травмувався сам 24-річний водій автомобіля та його 20-річний пасажир, обоє жителі сусіднього с. Лазарівка.
Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Монастириську міську лікарню.