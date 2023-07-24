Вночі на Тернопільщині у кювет «злетів»автомобіль, а в лікарні опинились двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 липня на автодорозі поблизу с. Лядське Монастириської територіальної громади. Орієнтовно о 23.30 годин водій автомобіля «Opel Astra» не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу в кювет.

Внаслідок аварії травмувався сам 24-річний водій автомобіля та його 20-річний пасажир, обоє жителі сусіднього с. Лазарівка.

Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Монастириську міську лікарню.