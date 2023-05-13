Вночі росіяни атакували Хмельниччину: пошкодженні навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, будинки

❗️Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину.

Є постраждалі і поранені жителі громади, – розповідає мер Олександр Симчишин.

У результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває.

Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Мер додав, що усі служби працюють над ліквідацією наслідків. Евакуацію не проводять. Проблем із комунальними послугами у місті немає.

Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.

🚆№38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;

🚆№119 Запоріжжя — Львів;

🚆№139 Київ — Кам’янець-Подільський;

🚆85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;

🚆№716 Перемишль — Київ.

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