Впродовж дня рятувальники 15 разів залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах.

Співробітники підрозділів ДСНС 15 разів залучались до вилучення гнізд шершнів, що оселилися в небезпечній близькості до людей на території Збаразької, Чортківської, Байковецької, Бучацької, Заліщицької, Збаразької, Теребовлянської, Монастириської, Мельнице-Подільської, Васильковецької, Нагірянської, Білобожницької та Білецької територіальних громад.

⚠️ Звертаємо увагу на важливість безпеки! Шершні можуть бути небезпечними для людини, особливо для тих, хто має алергію на їх укуси. Тому важливо бути обережними і дотримуватися наступних рекомендацій:

1️⃣ Не намагайтеся самостійно видаляти гнізда небезпечних комах. Це може призвести до їхньої агресивної поведінки і збільшення ризику укусу.

2️⃣ Залишайтеся на безпечній відстані від виявлених гнізд.

3️⃣ Негайно звертайтеся до рятувальної служби або спеціалізованих організацій, які мають необхідне обладнання та навички для безпечного вилучення гнізд.

🙏 Будьте відповідальними за свою безпеку та безпеку своїх близьких! Ваша обачність може врятувати життя.