В’їзд та виїзд з Почаєва повністю не перекрили. Дооблаштовують блокпости

Станом на 10-ту годину в’їзд та виїзд з Почаєва повністю не були перекриті, хоча вчора на позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у Кременецькому районі прийняли рішення закрити місто Почаїв на в’їзд та виїзд з 10.00 години 21 квітня. Про це повідомляє Суспільне.

Перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В’ячеслав Онишкевич, який очолював засідання комісії, сьогодні повідомив Суспільному, що “з 10-ї години на блокпостах поліцейські зупиняють автівки, які мають намір в’їхати до міста транзитом, і рекомендують їм їхати в об’їзд, розповідають про ситуацію з коронавірусом у Почаєві. За годину повністю облаштують блокпости. До міста мешканці зможуть повернутися, а виїхати – ні. Транзитний транспорт їхатиме в об’їзд. Пішки заходити і виходити з Почаєва можна. Вільно проїжджатиме тільки спецтранспорт”