14:25 | 14.09.2020
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На Тернопільщині зник 14-річний Михайло

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Працівники Бережанського відділу поліції розшукують неповнолітнього Калимуна Михайла Васильовича 20.11.2006 року народження жителя с. Вільхівець Бережанського району, який 13.09.2020 року близько 17.00 год. вийшов з дому с. Вільхівець Бережанського району та на даний час не повернувся.

Був одягнутий в сіру спортивну кофту з капюшоном, футболку темного кольору, чорні шорти та чорні кросівки з білою підошвою.

Якщо ви володієте будь – якою інформацією, телефонуйте за номером 2-12-45 або на лінію “102”.

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