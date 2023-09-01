З Теребовлянського замку впав чоловік

О 14:48 у м. Теребовля Теребовлянської ТГ Тернопільського району, на території Теребовлянського замку, під час прогулянки впав з 3 м висоти у вежу замку та не міг самостійно вибратись житель м. Теребовля, 1971 року народження.

На місце події залучався черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибутті до місця події особовим складом пожежно-рятувального підрозділу, за допомогою рятувального спорядження, проведено транспортування потерпілого з вежі (врятовано) та у свідомості передано працівникам екстреної медичної допомоги. Чоловіка з діагнозом «Перелом склепіння черепа зліва, перелом ребер ліворуч, перелом поперечних відростків, перелом у грудному відділі ліворуч» госпіталізовано в КНП «Теребовлянська МЛ».

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