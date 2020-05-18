Випив, заснув і замерз у середині травня: це Тернопільщина

17 травня, близько 07.00 годин, в Заліщицьку районну лікарню госпіталізували 56-річного місцевого жителя з діагнозом «Загальне переохолодження організму, алкогольна інтоксикація». Як з’ясувалося, чоловіка, який лежав на вуличній лавці, що стоїть на місцевому проспекті Бандери, знайшли працівники поліції.

Травмованому надали первинну медичну допомогу та госпіталізували в реанімаційне відділення некомерційного комунального підприємства «Заліщицька районна лікарня Заліщицької районної ради».