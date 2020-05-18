Про один із найцікавіших готелів у Бережанах

З розвитком міст збільшується й кількість готелів. Сьогодні – про один із найцікавіших у Бережанах. Готель «Європейський», що свого часу належав до групи кращих у місті, з’явився в 1852 році. Його власником був Симон Берман, який згодом передав бізнес синові Леону. У рекламі 1897 року готель відносять до «першорядних». Власники хизувались складом стародавніх вин різних марок, а також широким вибором кураційних (лікувальних) коньяків. Гостям пропонували старий ром та лікери.

Шимон Редліх згадував, що «найкращий ресторан у місті знаходився у готелі «Європейський», на площі Ринок». При вході до готелю Берманів росли охайні декоративні дерева, а оригінальні аркоподібні двері освітлював ліхтар при вході. Привабливості закладу додавало його розташування, а також пишно декорований фасад, що вражав багатством неоренесансних оздоб. Особливо зачаровує балкон із неперевершеним видом на місто. Готель виділявся чистотою та просторістю номерів. Окрім того, гості, які приїхали у місто на автомобілях, могли розмістити їх у готельному гаражі. І все це за поміркованими й конкурентними цінами. Не забували власники й про рекламу – окрім вивіски над в’їзною брамою на фото початку ХХ століття помічаємо назву готелю на бічній стіні.

Проте готель «Європейський» асоціювався в бережанців не лише з гостюванням, а й із місцем, де навчали каліграфії та охайного письменства. У Бережанській газеті «Правда» від 1 березня 1882 року міститься реклама послуг Кароля Фельдмана. Він відносився до бережанських художників-каліграфів. Пан Фельдман гарантував у своєму курсі з 10 лекцій покращення каліграфічних навичок і швидкості писання у дітей. Звертатися за цими послугами реклама пропонує до готелю «Європейський», де й проводились заняття.

Окремої уваги заслуговує оголошення бургомістра Бережан Станіслава Вішнєвського. Звідти дізнаємось про розташування в готелі «Європейський» відділення краківського страхового товариства «Флоріанка». Воно гарантувало виплати у зв’язку з найрізноманітнішими халепами: від пожеж до поширених травм.

Хоча будинок готелю зазнав ряду змін (як власників, так і призначення), це й досі достойний об’єкт історичної пам’яті міста.