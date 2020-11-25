Офіційно на 25 листопада: 276 нових випадків коронавірусу та три смерті в області

Також за останню добу

За весь час пандемії в Тернопільській області

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 6997 (5274 одужало, 81 летальних, 1642 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1325 (996 одужало, 12 летальних, 317 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1264 (1030 одужало, 20 летальних, 214 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1059 (953 одужало, 17 летальних, 89 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1342 (972 одужало, 20 летальних, 350 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1199 (1002 одужало, 24 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 173 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1175 (965 одужало, 16 летальних, 194 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 609 (531 одужало, 9 летальних, 69 продовжують хворіти);

– Козівський район – 756 (601 одужало, 5 летальних, 150 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1519 (1271 одужало, 27 летальних, 221 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 651 (539 одужало, 2 летальних, 110 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1034 (875 одужало, 21 летальних, 138 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1003 (693 одужало, 9 летальних, 301 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 377 (305 одужало, 3 летальних, 69 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1089 (906 одужало, 25 летальних, 158 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2145 (1575 одужало, 23 летальних, 547 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1931 (1470 одужало, 29 летальних, 432 продовжують хворіти);

– Шумський район – 853 (602 одужало, 19 летальних, 232 продовжують хворіти);