Офіційно на 25 листопада: 276 нових випадків коронавірусу та три смерті в області
276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 25 листопада 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 3 (чоловік 63 р. м. Тернопіль, жінка 84 р. м. Кременець, чоловік 65 р. Гусятинський район с. Крогулець).
одужало – 252 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 1101
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 26328 осіб;
одужало – 20560 осіб;
летальних випадків – 363 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 6997 (5274 одужало, 81 летальних, 1642 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1325 (996 одужало, 12 летальних, 317 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1264 (1030 одужало, 20 летальних, 214 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1059 (953 одужало, 17 летальних, 89 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1342 (972 одужало, 20 летальних, 350 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1199 (1002 одужало, 24 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 173 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1175 (965 одужало, 16 летальних, 194 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 609 (531 одужало, 9 летальних, 69 продовжують хворіти);
– Козівський район – 756 (601 одужало, 5 летальних, 150 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1519 (1271 одужало, 27 летальних, 221 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 651 (539 одужало, 2 летальних, 110 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1034 (875 одужало, 21 летальних, 138 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1003 (693 одужало, 9 летальних, 301 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 377 (305 одужало, 3 летальних, 69 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1089 (906 одужало, 25 летальних, 158 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2145 (1575 одужало, 23 летальних, 547 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1931 (1470 одужало, 29 летальних, 432 продовжують хворіти);
– Шумський район – 853 (602 одужало, 19 летальних, 232 продовжують хворіти);
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (56 осіб)
Бережанський район (17 осіб):
• м. Бережани – 13
• с. Підвисоке – 1
• с. Куряни – 1
• с. Рибники – 1
• с. Шибалин – 1
Борщівський район (16 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 3
• с. Стрілківці – 2
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Устя – 1
• с. Дзвинячка – 2
• с. Боришківці – 1
• с. Бурдяківці – 4
• с. Мушкатівка – 1
Бучацький район (4 особи):
• с. Бучач – 2
• с. Новоставці – 1
• с. Пишківці – 1
Гусятинський район (42 особи):
• смт Гусятин – 4
• м. Хоростків – 4
• м. Копичинці – 8
• с. Пізнанка – 2
• с. Глібів – 1
• с. Крогулець – 3
• с. Сидорів – 2
• с. Васильківці – 1
• с. Шидлівці – 1
• с. Сухостав – 2
• с. Суходіл – 2
• с. Оришківці – 1
• с. Трибухівці – 3
• с. Вільхівчик – 1
• с. Городниця – 2
• с. Вікно – 1
• с. Котівка – 1
• с. Нижбірок – 1
• с. Чагарі – 1
• с. Раштівці – 1
Заліщицький район (5 осіб):
• м. Заліщики – 2
• с. Блищанка – 1
• с. Торське – 1
• с. Бедриківці – 1
Збаразький район (9 осіб):
• м. Збараж – 4
• с. Вищі Луб’янки – 2
• с. Стриївка – 1
• с. Чернихівці – 2
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 2
• смт Залізці – 1
• с. Вільшанка – 1
Козівський район (8 осіб):
• смт Козова – 3
• с. Геленки – 1
• с. Олешня – 1
• с. Яструбове – 1
• с. Теофіпілка – 1
• с. Вівся – 1
Кременецький район (12 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 2
• с. Білокриниця – 2
• с. Сапанів – 2
• с. Лосятин – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Старий Почаїв – 1
️Лановецький район (9 осіб):
• м. Ланівці – 5
• с. Лопушне – 2
• с. Печірна – 1
• с. Нападівка – 1
️Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Діброва – 2
• с. Заставці – 1
Підволочиський район (17 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
• м. Скалат – 6
• с. Лисичинці – 1
• с. Кам’янки – 2
• с. Зарубинці – 1
• с. Колодіївка – 1
• с. Новосілка – 1
Підгаєцький район (6 осіб):
• с. Старе Місто – 2
• с. Литвинів – 1
• с. Сільце – 2
• с. Білокриниця – 1
Теребовлянський район (15 осіб):
• смт Дружба – 2
• смт Микулинці – 5
• с. Різдвяни – 2
• с. Буданів – 3
• с. Варваринці – 2
• с. Ілавче – 1
Тернопільський район (29 осіб):
• смт Великі Бірки – 5
• с. Плотича – 1
• с. Біла – 1
• смт Велика Березовиця – 4
• с. Підгородне – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Байківці – 2
• с. Скоморохи – 1
• с. Ангелівка – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Козівка – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Настасів – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Смиківці – 2
• с. Петриків – 1
• с. Великий Глибочок – 1
️Чортківський район (16 осіб):
• м. Чортків – 9
• с. Базар – 1
• с. Біла – 3
• с. Нагірянка – 1
• с. Свидова – 1
• с. Шманьківчики – 1
Шумський район (7 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Піщатинці – 2
• с. Великі Загайці – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Шкроботівка – 1
• с. Маліі Дедеркали – 1