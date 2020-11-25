Сьогодні з 10:00 частково перекрито рух транспорту на вулиці Генерала Тарнавського

25 листопада з 10:00 год. до 16:00 год. у Тернополі буде частково перекрито рух транспорту на вулиці Генерала М. Тарнавського. Проїзд здійснюватиметься почергово однією зі смуг руху.

Часткове перекриття вулиці зумовлене необхідністю нанесення на проїжджій частині тимчасової горизонтальної дорожньої розмітки.

В цей час буде також призупинено роботу тролейбусів, що курсують через вул. Генерала М. Тарнавського (в напрямку від вул. Леся Курбаса до магазину «Універсам»), проте без змін працюватимуть автобуси і маршрутки. Детальніше про зміни у маршрутах буде повідомлено додатково.

На ділянці дороги будуть встановлені відповідні дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.