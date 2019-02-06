Як на Тернопільщині семеро дітей стали другосортними

Дітям, які живуть у селах Борсуківської ОТГ, особливо тим, що живуть у Нападівці, за кілометр від Ланівців та навчаються у міській музичній школі, не пощастило. Їх семеро. Усіх сімох минулого року відрахували з числа вихованців дитячого мистецького закладу.

Відраховані діти стали другосортними?

Незважаючи на те, що дехто провчився вже 3, 4, 5 років, вивчаючи музику із захопленням і задоволенням. Незважаючи й на те, що ці діти талановиті, успішні у виступах і конкурсах, а їх батьки належно сплачують за навчання. До 2016 року, коли ще не було сформовано Борсуківської та Лановецької об’єднаних громад, плата для всіх була символічною – понад 100 гривень на місяць, а отже доступною для небагатих місцевих сімей. Лановецька музшкола, перебуваючи у комунальній власності райради, фінансувалася з районного бюджету і навчання тут для всіх охочих було однаково доступним.

Сьогодні «відраховані» діти, які живуть на території Борсуківської ОТГ, почуваються другосортними і приниженими. Не приховує хвилювання і директор мистецького закладу Надія Путіліна:

– Діти не повинні ставати заручниками управлінських рішень, – каже Надія Іванівна. – Адже це наші діти, свої, а не з іншої планети. Коли ставила до відома батьків про відрахування їх дітей з музичної школи, сама обливалася сльозами, бо спокійно спостерігати і сприймати таке неможливо.

Розділяй і володій?

«Сліпий» підхід до створення об’єднаних громад, у тому числі й на Тернопільщині, дається взнаки. До Лановецької міської ОТГ, яку створили у 2017 році, увійшло тільки 9 навколишніх сіл – Загірці, Краснолука, Юськівці, Якимівці, Волиця, Малі Кусківці, Оришківці, Татаринці, Михайлівка. Натомість заклади та установи, які раніше діяли для громади всього району, опинилися на території міської ОТГ. У тому числі й об’єкти нерухомості, які за «децентралізованим» законодавством ОТГ мусить брати на своє утримання разом із персоналом. Ці нові віяння безпосередньо торкнулися місцевої музичної школи. Перехід мистецького закладу з комунальної власності райради в комунальну власність Лановецької ОТГ позначений доволі болісним «побічним ефектом».

– Зі зміною власника вся відповідальність за утримання музичної школи перейшла до Лановецької міської ради, – стверджує директор комунального закладу. – Як виявилося, це значні кошти, адже це і заробітна плата працівників, і комунальні послуги, і матеріальна база, яку треба оновлювати. У нас навчається 152 дітей, 18 з яких доїжджають із сіл, що наразі не входять у жодну з об’єднаних громад. Тому в 2017 році з районного бюджету для фінансування музичної школи було передано 75 тисяч гривень, отримано відповідні ресурси і в 2018 році. Певні кошти мала б передати у міський бюджет для утримання музичної школи і Борсуківська ОТГ. Однак з цим виникли труднощі, що й спричинило проблеми з навчанням дітей, які проживають у селах Борсуківської громади.

Коректна некоректність

Можливості Лановецької міської і Борсуківської сільської ОТГ порівнювати некоректно. Без сумніву, міська громада має більші можливості, хоча й обсяг відповідальності більший, а ресурси також обмежені. Найвірогідніше, в Борсуках, як і в більшості небагатих сільських громад області, не очікували, що зі створенням ОТГ до труднощів з утриманням «власних» бюджетних установ додадуться ще й обов’язки з фінансування «чужих». З цього приводу голова Борсуківської ОТГ Іван Друзь має свої аргументи:

– На об’єднані громади держава передала утримання бюджетних закладів, для сільської ОТГ це значні навантаження. У 2017–2018 рр. обов’язкові виплати поглинали всі надходження, тому передбачити кошти для фінансування музичної школи в Ланівцях у тих обсягах, які довела Лановецька ОТГ, виявилося проблемою. Для утримання у музшколі однієї дитини треба було передати в міський бюджет 12 тисяч гривень – мало не як за навчання у виші. Додаткових 84 тисячі гривень знайти в бюджеті сільської ОТГ було неможливо. Ми намагалися довести керівництву Лановецької ОТГ, що багато жителів Борсуківської громади працюють в установах Ланівців, сплачують податки в міський бюджет, отож ці кошти мали б бути враховані у питанні утримання музичної школи. А ще приміщення та майно музичної школи, яке було власністю громади Лановецького району, а тепер стало комунальною власністю міста, чимало вартує, і це також мало би вплинути на розрахунки за навчання дітей. Наших аргументів не почули, дітей з музичного закладу відрахували.

Надія вмирає останньою

Новий 2019 рік вселяє деякі надії і сподівання. У цьогорічному бюджеті Борсуківська ОТГ передбачила 60 тисяч гривень на утримання Лановецької дитячої музичної школи. Керівництво громади стверджує, що впродовж року докладе всіх зусиль для збільшення цієї суми, аби тільки поновили відрахованих дітей і вони змогли продовжити улюблені заняття з музики. Та є додаткові перешкоди. Цього року сума для утримання однієї дитини в Лановецькій музшколі збільшена до 14 тисяч гривень. Для повноцінного навчання 7 вихованців треба вже не 84, а 100 тисяч гривень, які має надати Борсуківська ОТГ. Це мінімум, бо в кабінеті директора мистецького закладу лежить ще понад 10 заяв у перший клас, яких наразі не розглядають, бо це означає додаткові 140 тисяч гривень для бюджету Борсуківської громади. У Ланівцях сумніваються, що такі кошти сусідня ОТГ зможе надати, хоча надії не втрачають.

– З громадами мусимо порозумітися, адже інтереси дітей не можна ігнорувати. Яке ж майбутнє тоді нас чекає? – директор Лановецької музичної школи Надія Путіліна не стримує емоцій.

Не буде вже так, як було

На час підготовки матеріалу діти з Борсуківської ОТГ в музичній школі ще не були поновлені. В Лановецькій ОТГ вважають занадто малими кошти, закладені в цьогорічний бюджет борсуківськими депутатами для утримання міського закладу. Ланівчан також можна зрозуміти: музична школа обходиться в рік міському бюджету понад мільйон гривень, адже з населених пунктів Лановецької ОТГ музичну школу відвідує понад 100 дітей, відмовити яким немає морального права. Стосовно дітей з Борсуківської громади ця мораль чомусь не спрацьовує, хоча Борсуки всього за 8 км від Ланівців і до децентралізації тут ніхто не ділив дітей на «своїх» і «чужих».

Наскільки правомірним є виставляння громадами рахунків одна одній, якщо заручниками стають жителі цих громад – з цим запитанням ми звернулися до директора Тернопільського центру розвитку місцевого самоврядування Віктора Ливинчука.

– ОТГ вчаться працювати в нових умовах, тому мають усвідомлювати і рівень компетенції, і рівень відповідальності, – каже Віктор Юхимович. – Рахунки на оплату за послуги – це нормально, це в рамках законодавства, до цього всім треба звикати. Звісно, проявляючи делікатність. Децентралізація передбачає міжмуніципальне співробітництво, яке громади області дуже повільно впроваджують у практику, тому і виникають такі прецеденти. Маємо приклад того, як не можна робити. Це урок для всіх об’єднаних громад.

Ганна МАКУХ

Газета “Сільський господар плюс”

Поділіться:











загрузка...