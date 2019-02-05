На Тернопільщині покарали гривнею безвідповідального батька

До Чортківського місцевого центру звернулась громадянка для застосування можливих заходів впливу до її чоловіка, що заборгував значну суму аліментів. Згідно рішення суду ще 2006 року батька зобов’язано сплачувати на утримання сина 125 гривень щомісяця. Незважаючи на мізерний розмір аліментів, відповідач з 2013 року ухиляється від їх сплати, внаслідок чого утворилась заборгованість в розмірі майже 30 000 гривень.

Для здійснення представництва інтересів клієнтки С. в суді, місцевим центром уповноважено адвоката Юрія Захарчука.

Відповідно до ч.1 ст.196 Сімейного кодексу України при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти одержувач має право на стягнення неустойки (пені). Така санкція стягується у розмірі одного відсотка від суми боргу за кожен день прострочення. Але вона не може перевищувати 100 відсотків заборгованості.

За змістом ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення свого зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення зобов’язання.

Отже, з урахуванням правової природи пені та виходячи з того, що аліменти стягуються щомісячно, пеня нараховується на суму заборгованості за той місяць у якому не проводилось стягнення аліментів. При цьому сума заборгованості зі сплати аліментів за попередні місяці не додається до заборгованості за наступні місяці, а кількість днів прострочення обчислюється виходячи з того місяця, в якому аліменти не сплачувались.

Завдяки професійним діям адвоката позов задоволено та стягнуто суму суму боргу з врахуванням пені в користь позивачки.

Поділіться:











загрузка...