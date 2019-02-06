«Щодня більше 30 тисяч автомобілів проїжджає трасою Тернопіль-Львів», – Богдан Юлик

Начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик у ефірі програми «Акценти» на телеканалі TV-4 розповів, як змінився транспортний потік в області, та чому це вигідно Тернопільщині.

За словами головного дорожника області, близько 2 років тому було підраховано, скільки авто в середньому за добу проїжджає державними дорогами області. Цей показник становив близько 9 тисяч одиниць.

Сьогодні ж на дорогах, де провели поточний середній ремонт, зокрема М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська, щодня проїжджає понад 30 тисяч транспортних засобів.

«Зростання кількості транспорту – це збільшення надходжень в бюджет області. Це кошти за спожите пальне, за послуги закладів харчування та об’єктів сервісу. Також на Тернопільщині почали створювати завдяки якісній інфраструктурі логістичні центри для вантажного транспорту», – зазначив Богдан Юлик.

Останні два роки Служба автомобільних доріг на чолі з Богданом Івановичем працює над сполученням Тернополя з іншими обласними регіонами. Дорога до Львова, Хмельницького та Рівного вже служить водіям. На черзі – траса до Івано-Франківська.

«У 2017 році Служба автомобільних доріг у Тернопільській області розробила програму розвитку державних доріг, котра успішно реалізовується. Вона передбачає так званий «маршрутний» принцип ремонту доріг. Тобто наш пріоритет – з’єднання якісними дорогами обласні центри,» – додав Богдан Юлик.

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