Як тернопільський суд покарав чоловіка, який п’яним за кермом вбив людину

Колегією суддів Тернопільського апеляційного суду залишено без задоволення апеляційні скарги прокурора і обвинуваченого, а вирок Монастириського районного суду Тернопільської області від 21 грудня 2018 року – без змін.

Інформаційно: обвинувачений Б., керуючи в стані сильного алкогольного сп’яніння технічно несправним автомобілем з пасажирами – маленьким сином та сестрою, не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода потерпілого З. який рухався по пішохідному переході в м.Монастириська Тернопільської області.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпілий від отриманих травм помер .

Вказані дії обвинуваченого Б. суд кваліфікував за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) та призначив основне покарання у виді 4 років позбавлення волі, а також призначив додаткове покарання, яке буде виконуватись після відбуття основного, у виді позбавлення права керувати всіма видами транспортних засобів на 3 роки.

Обвинувачений подав апеляційну скаргу в якій просив апеляційний суд зменшити покарання до 3 років позбавлення волі та звільнити від його відбування з іспитовим строком.

Прокурор вважав призначене покарання занадто м’яким і подав апеляційну скаргу, в якій просив визначити покарання у більшому розмірі, а саме строком на 4 роки 6 місяців.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши доводи обвинуваченого та його захисника, думку прокурора, а також пояснення потерпілої, яка категорично заперечила проти пом’якшення покарання і підтримала скаргу прокурора, апеляційний суд прийшов до висновку, що оскаржений вирок є законним і обґрунтованим, а призначене покарання відповідає тяжкості вчиненого злочину та відомостям про особу обвинуваченого, а тому залишив вирок Монастириського районного суду Тернопільської області без змін.

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