«Є чим пишатися»: голова Бучацької РДА побувала на екскурсії у ТзОВ «Бучачагрохлібпром»
Голова Бучацької райдержадміністрації Олена Кравчук оглянула виробничі потужності ТзОВ «Бучачагрохлібпром».
Екскурсію їй особисто провів голова наглядової ради Петро Гадз. Після відвідин підприємства Олена Кравчук наголосила на тому, що Петру Івановичу є чим пишатися, адже таке потужне підприємство він зробив своїми руками.
– За успішним бізнесом стоїть людина, яка не боїться брати на себе відповідальність. Яка своїм прикладом та цілеспрямованістю штовхає економіку, годує не лише свою сім’ю, але сім’ї усіх, хто отримав робочі місця. А за рахунок відкритості та чистоті сплати податків – утримує вчителів, працівників дитячих садочків, пожежників, поліцію, органи державної влади. Будуються дороги, мости. Мені імпонує завзяття та наполегливість Петра Івановича Гадза, адже, у не найкращі часи для нашої економіки людина ризикуючи намагається будувати, будує, бере ціль та досягає її, – зазначила Олена Кравчук.
За словами голови Бучацької райдержадміністрації, саме бізнес на місцях дає можливість економіці реанімуватися.
– Ми, як представники органів державної влади зобов’язані цілком і повністю забезпечити комфортні умови для того, щоб кошти вкладалися у розбудову нашого краю, щоб інвестор без побоювань міг працювати! Вважаю своєю метою підтримувати людей з бізнес середовища, адже наша економіка повинна реанімуватися саме за рахунок бізнесу. Такий шлях нам диктує 21 століття, а успішні та багаті країни є прикладом розвитку ринкової економіки, де основними винтиками є люди праці, люди бізнесу! Мені приємно, що Голова Наглядової Ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Іванович з радістю та захопленням особисто проводить екскурсії, знаю, він це робить, бо є чим пишатися, це його руками зроблено, це його дітище, – наголосила Олена Кравчук.