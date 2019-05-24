Забруднена вода, щурі, сморід, – яка ситуація на сміттєзвалищі, що неподалік Теребовлі

22 травня відбулось друге засідання робочої групи з питань вирішення проблеми, що склалася довкола Плебанівського сміттєзвалища, що неподалік Теребовлі.

Важливим пунктом роботи групи стало за слухання та обговорення результатів аналізів води та повітря у населених пунктах що знаходяться в безпосередній близькості до сміттєзвалища, проведених Держспоживслужбою. Про це розповідає староста села Зеленче Володимир Кобильняк.

Результати замірів повітря показали, що за всіма показниками стан повітря в нормі (заміри робилися в день, коли напрям вітру був у сторону сміттєзвалища а не від нього, проте, вечері перед тим у Зеленчу та Плебанівці дуже довго тримався важкий сильний запах сміттєзвалища).

За результатами аналізів води у всіх навколишніх селах, а саме в Плебанівці, Залав’ю, Зеленчі та Семенові були порушення. Виявлено підвищений вміст нітратів у воді, який вдвічі і більше перевищує допустиму норму (в усіх селах окрім Семенова). Також виявлено підвищений вміст кальцію та магнію (в усіх селах окрім Семенова, тут лише у точці заміру крайньої хати). За словами працівників Держспоживслужби, джерело забруднень підземних вод нітратами може бути як сміттєзвалище, так і фермери, які скроплюють поля. Проте вміст кальцію та магнію у воді трапляється вкрай рідко.

Також обговорювалися питання, які були поставленні на вирішення на попередньому засіданні робочої групи.

1. Дотримання ПП «Катруб» рішення сесії Теребовлянської міської ради від 31.07.2017 р. «Про заборону ввезення ТВП та їх утилізацію із-за меж Теребовлянського району». На що власник підприємства Богдан Буртак відповів, що дане сміттєзвалище обслуговує лише Теребовлянський район, а староста Плебанівки Володимир Козак навів свідчення та обурення жителів Плебанівки, які стверджують що сміття продовжують возити із Чорткова.

2. Про захоронення сміттєвих відходів (засипання їх шаром землі), Богдан Буртак стверджує що засипають, але бракує землі, і вони готові приймати землю та будматеріали від людей у необмежені кількості. Підприємство почало рити берег на сміттєзвалищі, за що було оштрафоване. (Будучи того дня на сміттєзвалищі, побачив лише купи із землею біля берега, який вони зрили, та не велику площу загорненої землею території).

3. Боротьба із щурами на сміттєзвалищі за словами п. Богдана вирішується, щурів травлять, проте взяти ситуацію під контроль є дуже складно, бо для них там дуже сприятливе середовище.

Також керівництво сміттєзвалища жаліється, що люди викидають у смітники все підряд, в тому числі і траву, землю гнилі овочі, що не йде на переробку, та просять звернути увагу людей на культуру поводження із сміттєвими відходами.

Роблячи підсумки подій, що склалися на Плебанівському сміттєзвалищі та результатів виходу із них, можемо підсумувати:

– від березня місяця більше не було випадків загоряння сміттєзвалища, проте ще час від часу чути сморід від полігону у навколишніх селах ;

– підприємство намагається захоронювати сміття, тільки немає чим;

– ведеться боротьба із щурами;

– залишається відкритим питання ввезення сміття з-за меж Теребовлянського району.

– Зроблено аналіз підземних вод та виявлено порушення рівня нітратів, кальцію та магнію у навколишніх селах.

Наступне засідання робочої групи буде на наступний місяць.