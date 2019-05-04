Війна очима жінки: тернополянка Надія Сеньовська презентувала поетичну збірку

У рамках 7-го «Мистецького фестивалю «Ї»» тернополянка Надія Сеньовська презентувала поетичну збірку «Війна і те, що після».

Письменниця розповіла, як чекала свого чоловіка з передової та замість того, щоб сумувати – писала вірші.

Збірка наповнена ліричними текстами різного типу, проте всі об’єднані єдиною тематикою. Вірші про війну очима жінки, яка чекає з передової свого чоловіка. Про чекання, тривоги, сумніви та надії, поїздки в госпіталь. Про війну і те, що сталось після неї.

– Я вирішила, що в цю книжку потрібно включити ще й веселі вірші. І оскільки в нас після війни народився синочок, Світозар, то я в книжку включила ще вірші присвячені йому. Тому така і назва, війна і те, що після.

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