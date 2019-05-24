На Тернопільщині через їжу загинув дворічний хлопчик

Трагедія сталась зранку, 23 травня, в с. Куропатники Бережанського району. Все було як завжди і нічого не віщувало біди, коли мама вирішила нагодувати свого дворічного синочка, зваривши картопельки. Але в один момент щось пішло не так і хлопчик захлеснувся їжею. Заходи, що вживались мамою, не допомогли і дитину терміново госпіталізували. На жаль, хлопчик помер в реанімаційному відділенні Бережанської лікарні.

З діагнозу медиків слідує, що смерть наступила внаслідок попадання стороннього тіла у трахею лівої бронхи.

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