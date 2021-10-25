Задовго до виникнення Залозець серед болота на острівці існувало поселення ще в дохристиянський період

Цього тижня у Залізцях продовжила роботу Залозецька археологічна експедиція музею та Охоронної археологічної служби Інституту археології НАН України ОАСУ та за підтримки Спілки археологів України / The Ukrainian Association of Archaeologists за участі молоді громадського об’єднання ВГО СОКІЛ Залізці. Про це повідомляє Михайло Бігус.

Було проведено розвідкові шурфування на території “Старого міста” з метою дослідження дописемних археологічних горизонтів. Адже, містечко Залізці виникло у кінці ХV ст. і отримало Магдебурзьке право на початку ХVІ ст. Дослідження проводились на приватних присадибних ділянках жителів містечка, які проявили інтерес до досліджень праісторї свого населеного пункту і запросили нас провести дослідження. А саме, на території домоволодінь Андрія Котович та Петра Михальчишин, за що їм велике спасибі від усієї наукової спільноти!

Отже, в результаті проведених досліджень простежено хронологію забудови давнього середмістя, зокрема встановлено, що найраніший міський будівельний горизонт Залізців ХV-ХVІ століть представлений залишками дерев’яних будівель, які збудовані на дубових палять (сваях) загнаних у болото на якому розміщене містечко. Також зафіксовано наявний археологічний матеріал у “доміському” горизонті, тобто задовго до виникнення міського поселення, тут серед болота у заплаві річки Серет, на острівці існувало поселення ще в дохристиянський період. Щодо уточнень розмірів, точнішого датування і типу цього поселення необхідні ще додаткові і масштабніші археологічні дослідження.

Але, в результаті досліджень для Залозецького краєзнавчого музею здобуто велику кількість різноманітного експозиційного матеріалу. Різноманітний посуд ХV-ХVІІ ст., керамічні люльки вироби із металу. Серед знайденого матеріалу надзвичайно цікавою та рідкісною є знахідка шкіряного поясу ХVІІ ст., адже в Україні є надзвичайно мало місць де в археологічних шарах добре зберігається органіка і Залізці є одними з них і це стало відомо тільки завдяки нашим археологічним дослідженням! Також цікавою є знахідка ігрової “дзиґи” із настільної традиційно-єврейської гри “дрейдл”, якою грали євреї під час традиційного свята Хануки.

Не менш цікавою знахідкою є і бронзовий перстень із так званим орнаментом “роза вітрів” який широко зустрічається на пам’ятках Козацької доби ХVІ-ХVІІ ст. З цього ж періоду знайдено багато посуду, зокрема і типово міського характеру це полив’яні миски, кухлі та скляні кубки.