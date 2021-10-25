На Тернопільщині виявлено незаконну рубку на понад мільйон гривень

Так, у ході чергового такого рейду, у смузі відводу автодороги М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська інспектори Державної екологічної інспекції у Тернопільській області виявили рубку 85 дерев. На час обстеження на місці порізки дерев було виявлено автомобіль та двох громадян. У чоловіків були виявлені 2 бензопили та спеціальне обладнання для звалювання дерев. Вони повідомили, що їх найняв для проведення рубки невідомий їм громадянин, який, прибувши на місце події, підтвердив дану інформацію. Дозвільні документи чоловік зобов’язався надати до Інспекції, проте, прибувши на розгляд справи, дозволів він не представив.

Як було з’ясовано Інспекцією у Службі автомобільних доріг Тернопільської області, на балансі якої перебуває дана дорога, дозвільний документ – лісорубний квиток на порубку цих дерев не видавався.

Розрахована сума шкоди, заподіяна незаконною рубкою дерев, склала 1,2 млн.грн.

У зв’язку з тим, що в діях осіб, які здійснили незаконну порубку дерев вбачаються ознаки злочину, відповідальність за яке передбачено ч.1ст.246 ККУ, матеріали направлено до Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області.