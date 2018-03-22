Заліщицький феномен у процесі децентралізації

На 29 квітня ц. р. Центральна виборча комісія призначила вибори у 40 ОТГ України. Дві з них на Тернопільщині в Заліщицькому районі – Товстенська і Дорогичівська. Цей район – чи не єдиний в області, де офіційно ще нема об’єднаних громад, тому, на перший погляд, бравурні марші децентралізації наразі обминають цей благодатний край. Та насправді це відчуття оманливе. Неминучість і календарна близькість адміністративно-територіальної реформи вже висить тут дамокловим мечем. Її очікують з неприхованою тривогою.

Маємо те, що маємо

Те, що Товстенська і Дорогичівська громади у процесі об’єднання, як і те, що вибори депутатів і голів ОТГ 29 квітня там точно відбудуться, – незаперечний факт. На думку голови Заліщицької районної ради Івана Дрозда, для району та області це швидше кількісна, аніж якісна подія: хоч яке-небудь, але об’єднання, щоб виконавчі структури відрапортували перед вищестоящими, пише газета “Сільський господар плюс”.

Як відомо, вибори у Товстенській ОТГ, яка була в процесі створення ще в 2015 році і передбачала об’єднання 17 сільрад з населенням 19 тисяч мешканців, ЦВК зупиняла двічі. Один раз – «через невідповідність звернення Тернопільської ОДА вимогам Конституції України, Законам України та порядку призначення перших виборів депутатів, сільських, селищних та міських ОТГ», вдруге – через офіційну відмову Свидівської сільської ради сусіднього Чортківського району входити до складу Товстенської ОТГ. У результаті цих перипетій Товсте приєднує зараз лише Головчинcьку сільську раду, села якої за радянських часів і належали до Товстенської селищної. Товсте має певну податкову базу, яка на цей час дає населеному пункту самодостатність. Однак чи зробить «погоду» ОТГ з населенням близько 4 тисячі осіб на децентралізаційній мапі області і району? Звичайно, що ні.

– «Маємо те, що маємо» і в планах майбутньої Дорогичівської громади, – зазначає Іван Дрозд. – На території трьох сільських рад, які об’єднуються в ОТГ, на жаль, нема потужних бюджетоутворюючих підприємств. Сподівання будуть лише на фінансову допомогу держави, яка задекларувала виняткову добровільність: мовляв, як хочете, так і об’єднуйтесь. Але це рішення людей, і ми його поважаємо.

Страсті за «перспективним»

Із журналістами «Сільського господаря» (а наше видання має на цих теренах кількатисячну аудиторію – авт.) виявили бажання зустрітися не лише керівництво Заліщицької районної ради, а й сільські голови прилеглих до райцентру територій – Бедриківський – Іван Костинюк, Іване-Золотівський – Іван Гуменюк, Зеленогайський – Ігор Прокоп, Торськівський – Петро Серединський. Головною причиною низького рівня результативності децентралізації на Тернопільщині вони називають непрофесійність і суто політичний інтерес обласної влади та виконавчої вертикалі. У питаннях створення ОТГ втілюється хибний сценарій – «чим більше, тим краще». Через те більшість із 40 ОТГ Тернопільщини займають вкрай низькі позиції у рейтингах фінансової спроможності об’єднаних громад України.

– Помилка ОДА й обласної ради в тому, що від початку реформи, ще у 2015 році було зігноровано «Перспективний план створення об’єднаних громад», запропонований Мінрегіоном на основі фінансового аналізу спроможності територій, – зазначив Іван Дрозд. – Не було кваліфікованого інформаційного супроводу, відповідної роз’яснювальної роботи.

Тернопільська область чи не єдина в Україні, де перспективний план досі не затверджений обласною радою. Тому створення ОТГ пішло хаотичним шляхом. Дивно, що Президент та уряд не зробили вчасно відповідних висновків і дозволили появу в нашій області великої кількості дрібних, фінансово слабких громад. Це дискредитує реформу децентралізації і сіє сумніви та нерозуміння мешканців краю, зокрема заліщан.

Бомба сповільненої дії

Керівництво Заліщицької районної ради та представники сільських громад вважають, що найоптимальнішими варіантами було б або створення однієї ОТГ з центром у Заліщиках, або двох ОТГ, як це передбачає вищезгаданий перспективний план, – Заліщицької та Товстенської.

– І не все ще втрачено, – каже Іван Дрозд. – Адже навіть за умови, що у двох невеликих ОТГ 29 квітня відбудуться вибори, 90% сільських рад району залишаються необ’єднаними, більшість з них можна вважати потенційними суб’єктами Заліщицької міської ОТГ.

Принаймні, сільські голови, з якими мав розмову наш кореспондент, підтримують таку ідею. Це зрозуміло, адже Заліщики були б найкращим центром ОТГ з точки зору економічних, а також комунікаційних, транспортних, інфраструктурних переваг.

– Свідомо роздроблювати території у нинішній час тотальної бідності людей не можна, це має бути тверда державна політика на місцях, – додає заступник голови районної ради Василь Лопушняк.

Лише такий підхід, вважають мої співрозмовники, може призупинити деградацію сільських територій, масові виїзди заліщан за кордон у пошуках заробітків, руйнування інфраструктурних зв’язків, розпад сімей. А відтак – дальший занепад держави.

У жодній з постсоціалістичних країн адміністративно-територіальна реформа не допускала такої неконтрольованої, як у нас, добровільності. Переважала державницька позиція, інтереси людей, а не хаос. Добрі приклади, зрештою, є і на Тернопільщині. У Заліщиках вважають правильною модель, за якою створено ОТГ у Підволочиському, Теребовлянському, Борщівському, Шумському районах, де ініціаторами об’єднання були райцентри. Унікальність Заліщиків у тому, що міська рада, яку очолює Алла Квач, у питаннях можливого створення Заліщицької міської ОТГ, досі скромно мовчить. Мабуть, не хоче «брати на шию бідні села», завдяки яким, власне, завжди жило та розвивалося сонячне місто. І живе зараз.

Ганна МАКУХ, газета “Сільський господар плюс”.