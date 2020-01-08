Жителі Тернопільщини можуть скористатися сучасним освітнім порталом служби зайнятості
У державній службі зайнятості стартував новий проект для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості (http://skills.dcz.gov.ua/).
«Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», – коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.
Новий сервіс дозволить:
розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;
отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;
навчитися складати резюме сучасного формату;
підготуватися до співбесіди з роботодавцем;
обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
«Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання – знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», – підкреслила О. Макогон.
На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті.
Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей.
Довідково.
Освітній портал ДСЗ розроблено на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України № 837/2019.