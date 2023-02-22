Жителька Тернопільщини допомогла пройдисвітам спустошити її рахунок

Більше 23 000 гривень зникло з карткового рахунку мешканки села Біла. Заявниця намагалася оформити грошову допомогу й потрапила в шахрайську пастку.

За словами жінки в мережі Інтернет вона знайшла сайт з інформацією про матеріальну допомогу. Вона через меседжер сконтактувала з псевдоконсультантом, яка ніби-то допомагала оформити виплату.

Однак аферистка попросила зазначити персональні дані жінки для зарахування грошей. Як тільки потерпіла це зробила, їй почали надходити смс-повідомлення для підтвердження банківських операцій. Сама того не усвідомлюючи, краянка допомогла невідомій особі привласнити її заощадження – 23141 гривень.

За фактом шахрайства слідчі відділення поліції № 1 м. Тернопіль почали досудове розслідування.

Кіберполіцейські закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.