01:55 | 23.05.2023
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Зім‘яло під автобусом: на Тернопільщині в страшній ДТП загинули два пенсіонери

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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 20 травня близько 10 ранку. За селом Горинка зіткнулися Volkswagen Jetta, Volkswagen Scirocco та екскурсійний автобус.

 На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.  У результаті автопригоди  Volkswagen Jetta викинуло на смугу зустрічного руху, де він врізався у автобус. Водій та пасажирка легкового авто – люди пенсійного віку, загинули на місці аварії.   

На момент ДТП в автобусі перебувало 39 пасажирів – дітей та дорослих, які з Рівного їхали на екскурсію до Хотина. На щастя, ніхто не постраждав.    Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно із частиною 3 статті 286 ККУ. 

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. 

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