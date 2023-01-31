Топ 10 січневих вакансій та зарплат на Тернопільщині

Так, зарплату у 50 тис. грн пропонують слюсарям-електрикам з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин, 22,5 тис. грн – лікарям-психіатрам, 20,1 тис. грн – головному агроному; 20 тис. грн – водіям тролейбуса, слюсарям з ремонту колісних транспортних засобів та лікарям різних спеціалізацій; 17 тис. грн – головним бухгалтерам та ерготерапевтам. По 15 тис. грн роботодавці готові платити інженерам, керуючому відділенням банку, медичному директору, логістам, механікам, дизайнеру-виконавцю графічних робіт; до 14 тис. грн. – завідувачам виробництва, робітникам з догляду за тваринами, слюсарям-електрикам, технікам з підготовки технічної документації, асистентам фізтерапевта, рентгенолаборантам, медсестрам з масажу.

У десятку найбільше потрібних роботодавцям Тернопільщини працівників входять: водій, продавець, вчитель, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, швачка, кухар, медсестра, майстер виробничого навчання, електромонтер, начальник відділення зв’язку. Також постійно є потреба у лікарях різних спеціалізацій.