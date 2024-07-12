Знову звільнили директора Кременецької лікарні Павла Кісіля

Директора КНП “Кременецька опорна лікарня” Павла Кісіля, якого після численних скандалів та майже 2 років судів нещодавно поновили на роботі, учора, 11 липня, знову звільнили. Відповідне розпорядження підписав міський голова Кременця Андрій Смаглюк, а оприлюднив документ сам ексдиректор медзакладу. Також Павло Кісіль каже, що знову піде до суду та оскаржуватиме своє звільнення.

“”На одні граблі двічі (не) ступають” – каже народна мудрість, але міська влада на прислів’я не зважає і знову виносить розпорядження про моє звільнення.

Цьогорічна літня розважальна програма “звільнення Кісіля” побудована на намаганні міської влади вдати із себе експертів у реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, проте читаючи написане вами – експерти хіба що “диванні”.

Аналізувати мотиви, викладені у розпорядженні, не буду – хай це зробить суд.

Прикро, що гроші міського бюджету знову доведеться витрачати на виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу, але що ж зробити, коли у влади такі пріоритети.

Кажуть, люди вчаться на своїх помилках – дехто це навчання не подужав”, – пише Павло Кісіль.

У розпорядженні міського голови зазначається, що директора лікарні звільнили за порушення трудової дисципліни та невиконання умов контракту. Зокрема уже двічі цього року щодо Павла Кісіля застосовувалися дисциплінарні стягнення у вигляді догани.

Нагадаємо, звільненню Павла Кісіля передували численні конфлікти у лікарні, а також аудит, за висновками якого міська рада визнала дії керівника комунального підприємства такими, що систематично порушують умови Контракту. А також зробила висновок про неможливість подальшої роботи директора КНП «Кременецька опорна лікарня», оскільки це могло призвести до неналежного виконання статутних завдань підприємством, його неефективної діяльності, неналежного надання медичного обслуговування.

Раніше працівники Кременецької лікарні уже не раз приходили до міської ради з вимогою не поновлювати Павла Кісіля. Також вони їздили у Рівне на судові засідання. Проте, схоже ні суд, ні міська рада людей не чують. Відтак, лікарня справді може опинитися порожньою, як про це попереджали медики.

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