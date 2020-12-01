Знищено половину столітніх буків в Княжому лісі на Тернопільщині

Усім відомі фото вирубаного лісу Українських Карпат, але щоб побачити схожу картину зовсім не потрібно далеко їхати. Достатньо прогулятися по центральному масиві лісового урочища “Дача Теребовлянська”. Тут зростає бук європейський віком 100 років і більше. В далекому минулому букові ліси займали набагато більшу територію, але діяльність людини значно зменшила ареал його поширення. Бук мав значний вплив на розвиток європейської цивілізації. В деяких германських мовах назва дерева “бук” (“Buche”) співпадає зі словом “книга” (“Buch”). Плоди бука – горішки, дуже цінний харчовий продукт, багатий на поживні речовини, саме тому букові ліси дають їжу багатьом диким тваринам. Враховуючи важливість букових лісів для екології Землі, ЮНЕСКО створила транскордонний біосферний резерват “Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи”.

Теребовлянським букам та широколистяним лісам загалом, поталанило менше, вони не охороняються ЮНЕСКО, а деревообробна промисловість та незаконна вирубка інтенсивно їх знищують. Підрахунок за допомогою сервісу Google Earth встановив, що 3 найбільші суцільні вирубки букового лісу, проведені останнім часом, мають сумарну площу 96 гектарів, що співмірно площі 120-ти футбольних полів! Відтворення знищених насаджень буку немає, оскільки вирубки засаджують в основному іншими породами дерев. Таким чином, більша половина буку європейського в Княжому лісі безповоротно знищена і темпи вирубки не вщухають.

Що можете зробити Ви:

гуляючи лісом і побачивши вирубку Ви можете перевірити її законність та об’єм за посиланням – https://lk.ukrforest.com/ або написавши повідомлення з фото та координатами вирубки на сторінку Княжий ліс.