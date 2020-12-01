ДТП на Кременеччині: розтрощені вщент машини, травмовані молоді люди та смерть водія

30 листопада близько 21:00 на автодорозі Почаїв-Зборів, біля села Лосятин не розминулися автомобілі AUDI та MERCEDES Sprinter.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група, рятувальники та бригада екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в мікроавтобус.

В результаті удару від передньої частини AUDI нічого не залишилося. Рятувальникам довелося вивільняти людей з металевої пастки.

Аварія завершилася летально для водія AUDI. Чоловік, 1994 року народження, помер дорогою до лікарні. Його трьох пасажирів – молодих людей віком 18-19 років госпіталізували до лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

На місці отримав меддопомогу і дев’ятнадцятирічний кермувальник з MERCEDES Sprinter, а його двох двадцятирічних пасажирів також госпіталізували.

З якою швидкістю рухався легковий транспорт встановить слідство.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.