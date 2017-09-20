З’явилось відео, як рятували тернополянку на водоспаді в Яремчі



15 вересня о 12:41 під час фотографування на водоспаді «Пробій» в м.Яремче послизнулась та впала у воду туристка з Тернопільщини.

На той час там відбувались тренування пошуково-рятувального відділення Івано-Франківської гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Водій гірської пошуково-рятувальної частини – Петро Бойко знаходився неподалік, почувши крики про допомогу, швидко зорієнтувався і поспішив на порятунок. Він швидко дістався по воді до потерпілої, одягнув їй рятувальну мотузку та жилет і спільно з колегами-рятувальниками доправив жінку на берег.

Потерпіла знаходилась у задовільному стані і медичної допомоги не потребувала.

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