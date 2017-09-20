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Як у Збаражі за 15 грн. зробили добре пацієнтам лікарні

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Збаражчина стала пілотним районом, який створив електронний реєстр пацієнтів. Презентація електронної охорони здоров’я відбулася 19 вересня на базі центру первинної медико-санітарної допомоги у Збаражі.
Це означає, що тепер пацієнти користуватимуться єдиною електронною системою, де будуть міститися дані про кожного з них. А це, відповідно, дозволить лікарям надавати якісно та кваліфіковано медичну допомогу.
Як зазначив під час презентації картки Володимир Богайчук, це перший крок щодо реформи системи охорони здоров’я. І все те, що обговорюється на рівні України і Міністерства, сьогодні реалізовується у Тернопільській області.
«Першим кроком є електронна картка, з якою пацієнт приходить у реєстратуру й реєструється. Водночас, в нас працює сайт охорони здоров’я області, де є електронна система, в якій пацієнт також може зареєструватися. На сайті є перелік усіх лікарів первинної ланки й перелік лікувальних закладів, які надають медичні послуги. Тому пацієнт має вибір», – пояснив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
Ціна картки, як поінформував Володимир Богайчук, 15 гривень. З одного боку картка містить QR код, що, відповідно, дозволить сканувати дані про пацієнта. Власне, на електронну картку занесені такі дані: прізвище, ім’я, по-батькові, дата та рік народження, група крові і номер контактної особи. «Це дуже добре, бо навіть, якщо особа перебуває без свідомості, то за допомогою такої картки її можна ідентифікувати і надати їй кваліфіковану медичну допомогу. За цим – майбутнє, і сьогодні всі країни світу працюють за такою системою. Тернопільщина ж першою в Україні презентувала електронну картку пацієнта», – підкреслив Володимир Богайчук.

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