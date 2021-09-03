Бездіяльність чи політична помста: депутат райради другий рік захищає права своєї мами

Уже півтора роки депутат Тернопільської районної ради Назарій Хамуляк бореться за приватизування маленької ділянки городу своїй мамі розміром півтора сотих у рідному Пронятині.

За його словами ця ділянка вже мінімум як 150-200 років є у їхніх власності. Коли померла його бабуся, то спадщина після неї залишилась доньці (мамі Назарія). Під час оформлення документів виявилось, що городу не присвоєний кадастровий номер. При обмірі ділянки люди, які цим займались, сказали, що її не можна додати до основного акту, бо у 2000 році город орендували і видали про це акти. Після обговорення справи з депутатами Тернопільської міської ради, Назарій з мамою оплатили послуги землевпорядників (4500 грн) і подали справу до ради. Не всі депутати голосували – декілька сесій підряд багато із них утримувалось.

«З чуток до мене дійшла інформація, що це така помста саме мені за мою критику, чіткі позиції, принципи, взагалі є якась особиста ненависть декого із діючих депутатів.. та за мої голосування в Тернопільській районній раді, депутатом котрої мене обрали виборці», – заявив у своєму зверненні до мера міста та депутатів міської ради Назарій Хамуляк.

Депутат все-таки надіється, що його почують і справа вирішиться, адже територія дійсно невелика, а замороки достатньо…



