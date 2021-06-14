Чортківську школу термомодернізують, а поруч збудують спортивний комплекс

Одна з найбільших шкіл Чорткова, в якій навчаються понад 500 учнів, – №7 – уже добрий десяток років потребувала капітального ремонту. Постійні проблеми з дахом, опаленням, електропроводкою, поганим станом їдальні заважали як вчителям, так і дітям. Утім вже через лічені місяці весь негатив раз і назавжди відійде у минуле. Адже зовсім скоро розпочнуться роботи із повної термомодернізації та капітального ремонту школи, а поруч збудують сучасний багатофункціональний спортивний комплекс!

Міжнародна корпорація NEFKO надала Чорткову кредит для реалізації проєкту «Капітальний ремонт із впровадженням заходів з енергозбереження будівель Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. №7». Загальна сума кредиту – 16,5 млн. грн., термін кредитування – до 5 років. Повернення кредиту відбуватиметься рівними щоквартальними платежами, а відсоткова ставка становить лише 3% річних у гривнях!

Окрім того, Чортківська міська рада виграла грант (подарунок) від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) на капітальний ремонт та термомодернізацію школи у розмірі 150 тисяч євро – а це 4 млн. 950 тис. грн.!

Ще одна позитивна новина для теперішніх та майбутніх учнів школи №7 – поруч із навчальним закладом уже цього року збудують сучасний спортивний комплекс вартістю 7 млн. 578 тис. грн.! За результатами конкурсу проєктів Державного фонду регіонального розвитку 2021 року проєкт «Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. №7» підтриманий комісією! Тож із державного бюджету на будівництво майданчика надійде 5,1 млн. грн., а решту – 2,4 млн. – профінансують із бюджету Чортківської громади.

Термомодернізація школи дозволить суттєво зменшити споживання енергії та підняти середню температуру в класних кімнатах на час опалювального періоду. Ремонтні роботи планують завершити у 2021 році.