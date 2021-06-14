Василь Бурма: «Я не студійний фотограф, люблю фотографувати живих людей, ловити їхні емоції»

Відомий тернопільський фотохудожник Василь Бурма відзначив 60-річний ювілей творчої діяльності

Днями у краєзнавчому музеї Тернополя відбулася справді феєрична подія, і головною її персоною стала людина-легенда Василь Бурма. Василь Олександрович – заслужений журналіст України, член Національних спілок журналістів і фотохудожників, лауреат обласної премії імені Володимира Здоровеги, один із найкращих краєзнавців Тернопілля, автор десятків фотовиставок і книжок. Привітати ювіляра із 85-річчям, а також 60-літтям творчої діяльності прийшли поціновувачі його мистецтва.

«Василь Бурма – не просто фотограф, це творець історії»

Василь Олександрович народився 6 січня 1936 року в селі Заріг Полтавської області. Навчався у Львові на журналіста, а згодом переїхав у Тернопіль і почав працювати в газеті «Вільне життя». У цьому виданні пройшли всі золоті роки журналіста, адже зарекомендував він сабе як один з найкращих у царині фотомистецтва. У 2013 році на тернопільській Алеї зірок Василю Бурмі відкрили зірку за талант та вміння влучно донести правду. Він відкрив не одну фотовиставку, і яка по рахунку ця, маестро не пам’ятає, але найбільше, чого він хоче, це щоби люди працювали чесно.

– Кожну свою роботу люблю. Але маю сказати, що я не студійний фотограф, люблю фотографувати живих людей, ловити їхні емоції. Тоді така картина передає настрій і на ній можна розгледіти внутрішній стан зображеного. Чорно-біле фото – це одне з найулюбленіших, це секрети, це риси, які неможливо зіграти, – відзначив Василь Бурма.

На виставці представлені роботи різних років. Об’єднані вони у два крила – «Вогні Файного міста» та «Краяни і гості». У виставковому залі понад сто картин, на них зображений Тернопіль, вулиці та фонтани, нічне тернопільське небо та його неймовірні барви. Окремо Василь Олександрович зупинився і на тернополянах, серед них відомі науковці, фотографи, диригенти, представники влади та навіть безхатьки. Неозброєним оком видно портрет безхатька начебто Андрія, у темній теплій шапці, засмучений, але водночас заклопотаний своїми справами. Із ним у Василя Олександровича була окрема розмова.

– Я хотів його сфотографувати, а він одразу давай збирати свої клунки, яких мав чимало, і давай тікати. Намагався його переконати, що ніде фото не покажу, а він мені: ні, я такий зайнятий, у мене стільки справ… Усе ж таки вдалося зробити його фото. І дивно, правда ж, що у людей, які живуть на вулиці, можуть бути важливі справи. Такий собі заклопотаний, – додає митець.

У залі панувало жваве обговорення світлин, хтось фотографував їх на пам’ять, хтось цікавився, чи можна придбати, а інші хвилинами простоювали біля одних портретів, вдивляючись у тонкощі фотокартки. Для Тернополя Василь Бурма є тим яскравим проявом таланту, про який можна говорити годинами.

– Василь Бурма – не просто фотограф, це творець історії, адже все його життя нерозривно пов’язано з історією нашого міста. Починаючи від повоєнної розбудови міста, проходячи різні політичні етапи, Василь Олександрович був завжди разом з містом. І важливим є те, що його роботи ніколи не носили політичного характеру, він зображував наших людей, їхні емоції, я би назвав його символом Тернополя. Для мене велика приємність знаходитись на даному заході, і місто готове сприяти таким виставкам, більше того, ми будемо вдячні Василю Олександровичу за таку можливість. Щиро бажаю майстру енергії та міцного здоров’я! – сказав у коментарі нашому виданню міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Бурма – патріарх тернопільської фотографії»

Василь Олександрович дякував за приємні слова та подарунки, а його щедро купали в оваціях та якнайдовше тримали перед камерами, аби маестро поділився своїми секретами професійних знімків.

Окремо у Василя Олександровича сфотографовані всі президенти України, окрім Віктора Януковича. Своєї думки стосовно політичної ситуації журналіст не коментує, проте помітно, що вона йому не дуже подобається.

– Президенти – теж люди, вони мають залишитися в історії не лише на фотографіях, а своїми діяннями, тими, які будуть заради людей і для людей, – відзначив пан Бурма.

Знаково, що у переддень професійного свята Дня журналіста така велика людина відзначає такий поважний ювілей.

– Особисто я не був з Вами знайомий, але честь для мене сьогодні потиснути руку журналіста з великої букви. Того, хто давав і продовжує давати приклад. Для нас це дуже цінно, пишаємося Вами та шануємо Вашу працю, – сказав заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель.

Тернопільщина пишається такими талантами. На світлинах Василя Бурми присутня своя магічна історія. Здавалося б, дивишся на портрет славнозвісної баби Параски і занурюєшся у той «помаранчевий» час, а поруч – безхатьки та президенти, священники та вогні Файного міста, і так хочеться зупинити час, аби сповна насолодитися талантом художника. Фото Бурми – це справді та епоха, яка змушує задуматися і вдивлятися. Кожна фотокартина носить свій характер та історію. Василь Олександрович вміє зупинити мить.

– Я прихильник чорно-білого фото і безмежно радий, що тут більшість світлин представлені саме у такому форматі. Не можу вам пояснити, чим вони приваблють, просто хочеться стояти біля них годинами. Яскраві фото носять свій характер, однак вони не такі майстерні, як чорно-білі, і Бурма також це знає. Ми не були близькими з Василем, але маю нагоду сьогодні тиснути його руку й особисто бачити величні картини. Таких людей зараз дуже мало – професіоналів, митців, мистецьких людей, які не просто фотографують, а живуть цією справою. Мене вражає, що він нікого не оминає. Василь Бурма – патріарх тернопільської фотографії, – підсумовує директор Тернопільського обласного художнього музею Ігор Дуда.

Видання «Номер один» приєднується до щирих побажань, які лунали і лунають на адресу Василя Олександровича. Пишаємося Вами та бажаємо довгих років життя і, звичайно, творчості…



