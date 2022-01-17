Епідеміологічна ситуація буде тільки погіршуватися – експерт

В Україні другу добу поспіль фіксують понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу, але ситуація буде погіршуватися. Лише в квітні недужих має поменшати.

-За попередніми прогнозами, ми очікуємо, що епідеміологічна ситуація буде тільки погіршуватися. Початок цього погіршення буде наприкінці січня. Пікові показники захворюваності – це лютий-березень. Поступове спадання буде лише у квітні 2022 року. Хвиля “Омікрону” у багатьох країнах характерна тим, що дуже швидко розпочинається – з високими показниками захворюваності, але має таке ж стрімке падіння, – наголосив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. (в етері ТСН)

За його словами, якщо погіршиться ситуація із захворюваністю, то “йтиметься лише про “червоний” рівень карантину в тому чи іншому регіоні. “Зараз жодна область не відповідає “червоному” рівню”.