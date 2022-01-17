На Тернопільщину повертається шквальний вітер

По всій Україні знову будуть пориви вітру 17-22 м/с, що відповідає І рівню небезпечності.



В Україні знову погіршиться погода – оголосили штормове попередження. Завтра, 17 січня, очікуються сильні пориви вітру, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у західних і північних областях, а вдень по всій Україні будуть пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Карпатах вночі невеликий, вдень значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина.