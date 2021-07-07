На Тернопільщині проводять театралізоване дійство до свята Івана Купала

Театралізоване дійство “Купало іде – молодь за собою веде” відбувається на березі ставка в Ланівцях. Про це розповіла організаторка Марія Коб’юк.

За її словами, захід організували до свята Івана Купала, яке відзначають вночі сьомого липня. Подивитись на дійство зібралась понад сотня осіб, каже організаторка. Спочатку дівчата одягли дерево, яке називають Мареною. Далі водили хороводи навколо Марени. Також під час святкування вони пускали вінки на воду. Одна з них – Марія Мельничук.

“Їх з давніх-давен плели з різних трав. Зазвичай, це було 12 трав, наприклад, м’ята та багато інших, в залежності від регіону. До віночків чіпляли свічки, їх запалювали і пускали на воду і, за народними повір’ями, куди попливе віночок – з тої сторони буде суджений”, – каже Мельничук.

Організаторка заходу Марія Коб’юк розповіла, такий захід в громаді проводять 20 років поспіль:

“Тут головними атрибутами свята є вода, вогонь і зелень. Люди вірили здавна, що в цей час, в цю ніч із 6 на 7 липня всі ці атрибути мають чарівну дію. І певним чином воно діє як очищення від негараздів, від поганих думок, очищає на багатство, на добро, на щасливу долю”.