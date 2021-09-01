На Підгаєччині суд повернув селу 20 га землі, вартістю 14 млн грн

В селі Угринів на Підгаєччині громадська організація тривалий час незаконно використовувала землю і не сплачувала за це орендної плати.

Як стало відомо, ГО «Садове товариство «Господар» використовувало 20 га землі не за призначенням та не сплачувало земельного податку. Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури. За справу взялася прокуратура. Господарський суд задоволив позов прокуратури в інтересах держави в особі Угринівської сільської ради про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 20 га вартістю 14 млн грн. Державним реєстратором прав на нерухоме майно зареєстровано право комунальної власності територіальної громади на зазначену земельну ділянку.