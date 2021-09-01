У фермерському господарстві «ГАДЗ» з’явилася новинка – сушена смородина

Фермерське господарство «ГАДЗ» відтепер продає фрукти у новому форматі – сушені, серед них – смородина.

– Сушена смородина вважається незамінним джерелом енергії і сил. І все це завдяки великій кількості в ній біологічно активних речовин, мінералів і вітамінів. Ягоди сушеної смородини легко замінять будь-який комплексний вітамінно-мінеральний синтетичний препарат. Сухі ягоди смородини містять в собі безліч вітамінів. Тут і вся група В, і вітаміни К, С, Д, Е, – кажуть у господарстві.

Придбати сушену смородину можна у фірмових магазинах «ГАДЗ», або зробити замовлення через соцмережі.