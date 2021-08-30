На Тернопільщині подружжя відгуляло “золоте” весілля

У Великогаївській громаді подружжя Кіцаків відсвяткувало “золоте” весілля.

Як розповіла у Facebook їх онука Зоя Кіцак, 29 серпня після 50-ти років шлюбу вони вдруге стали на рушник і прийняли таїнство вінчання у рідній церкві.

Вітало пару 4 дітей та 9 онуків.

Нагадаємо, що у травні цього року Євдокія та Володимир Підперигори з Теребовлі відзначили смарагдове весілля, відсвяткувавши 55 років спільного сімейного життя.

У лютому в тій же Теребовлі гуляли ще одне “золоте” весілля. Подружжя Сидораків вирішило ще раз побратися у церкві, проживши разом пів століття.