На Тернопільщині унікальний парк перетворюється на суцільний кар’єр

СБУ заблокувала незаконний видобуток надр у промислових масштабах з території Національного природного парку «Кременецькі гори» у Тернопільській області. Щоденно із заповідної зони ділки вивозили десятки тонн піску і каменю для збуту на чорному ринку.

Це призводило до поступового перетворення унікального парку на суцільний кар’єр.

За попередніми даними, зловмисники підпільно реалізували природних ресурсів на більше ніж 7 млн грн.

Наразі фахівці встановлюють розмір збитків, завданих екосистемі регіону. Адже на місці незаконної розробки копалин об’єкти природно-заповідного фонду зазнали незворотних порушень.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували 5 представників місцевої комерційної структури. Щоб розпочатий самовільний видобуток копалин, ділки із залученням екскаваторної техніки, зняли ґрунтовий покрив паркової зони на площі майже 8 га.

У межах кримінального провадження, розпочатого за матеріалами СБУ, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ у Тернопільській області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури.