Як у Гримайлові на Тернопільщині всією громадою колядували

Дзвони Різдва лунають, лине-звучить коляда, Радість для світу звіщає – славлять Ісуса Христа! Щороку, у період зимово-різдвяних свят, Гримайлів, як і вся Україна, дзвінко колядує, прославляючи народження Сина Божого Ісуса. Традиційно збираються мешканці селища та навколишніх сіл. Однак такого дійства, яке відбулось у минулу неділю, мабуть, тут ще не було, пише Наш день.

Вперше фестиваль” Велика коляда – Різдвяний передзвін” зібрав колядників з усіх сіл територіальної громади. Відкрили фестиваль ведучі Ольга Романишин, Оксана Басіста та Христина Боднар разом із Звіздарем, Ангелами і Пастушками – учасниками художньої самодіяльності клубу села Буцики та учнями Гримайлівської ЗОШ 1-3 ступенів віншуванням та піснею “На Різдво Христове”. Селищний голова Микола Сідляр привітав шанувальників Різдвяного торжества, побажав усім миру, здоров’я, добра. Далі звучали пісні та колядки у виконанні аматорів з Калагарівки, Лежанівки, Оленівки, відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Гримайлівської селищної ради, Саджівок, Пізнанки, Волиці, Вікна, Зеленого та Паївки, Раштівців, Малих Бірок, Товстого, Красного та Козини, Глібова – “Бог Предвічний”, “Небо і земля”, “Спи, Ісусе, спи”, “Нічка та ясная”, “Що то за новина?”, “Пречистая Діва Церкву збудувала”, “На Різдво Христове”, “В неділю рано до сходу сонця”, “Спас наш народився”, “Там, на Йордані тиха вода стояла”, “Три славнії царі”… На завершення усі учасники “Великої коляди” разом виконали “Нова радість стала”.







Приємно зазначити, що вже вкотре у подібних дійствах Гримайлова беруть участь гості з Яблунова – брас-квінтет «Брати» Яблунівського БК. Вони виконали всесвітньо відомий “Щедрик”.



Поки учасники художньої самодіяльності розважали колядками, всі бажаючі мали змогу зігрітися гарячим борщем, компотом та домашньою медовухою, а також поласувати пиріжками з м’яса та вергунами від ПП “Вікнини” (директор Василь Ванярха). Солодкими пампушками та різдвяним духмяним глінтвейном пригостили присутніх і колядники з Глібова. Голова територіальної громади Микола Сідляр висловив щиру вдячність усім учасникам дійства та разом із завідувачкою відділу освіти, культури, сім”ї, молоді та спорту Гримайлівської селищної ради Галиною Цвігун вручив подяки. Дух Різдва і святковий настрій ще довго витали над засніженим селищем.

Марія МАЙДАНЮК.

Фото авторки.